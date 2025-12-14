https://ria.ru/20251214/kamenke-dneprovskaja-2061990440.html
В Каменке-Днепровской восстановили энергоснабжение
Свет подали в дома города Каменка-Днепровская в Запорожской области, без электроснабжения еще остаются около 8 тысяч абонентов, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
В Каменке-Днепровской в Запорожской области отключилось электричество