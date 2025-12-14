В Каменке-Днепровской восстановили энергоснабжение

"Штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская полностью восстановлено. Благодарю жителей за терпение и понимание" , - сообщил Балицкий в Telegram-канале.

Он уточнил, что без электроснабжения временно остаются около восьми тысяч абонентов в северо-западной части области. Губернатор подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются, но их усложняет повышенная активность БПЛА.