В Каменке-Днепровской восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 14.12.2025
В Каменке-Днепровской восстановили энергоснабжение
В Каменке-Днепровской восстановили энергоснабжение
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Каменке-Днепровской восстановили энергоснабжение

В Каменке-Днепровской в Запорожской области отключилось электричество

Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Свет подали в дома города Каменка-Днепровская в Запорожской области, без электроснабжения еще остаются около 8 тысяч абонентов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал об обесточивании района из-за атак ВСУ на энергообьекты.
"Штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская полностью восстановлено. Благодарю жителей за терпение и понимание" , - сообщил Балицкий в Telegram-канале.
Он уточнил, что без электроснабжения временно остаются около восьми тысяч абонентов в северо-западной части области. Губернатор подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются, но их усложняет повышенная активность БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
