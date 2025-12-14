https://ria.ru/20251214/kaluga-2061977996.html
Над Калужской областью уничтожили три беспилотника
Над Калужской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 14.12.2025
Над Калужской областью уничтожили три беспилотника
ПВО уничтожила три беспилотных летательных аппарата над Думиничским округом и на окраине Калуги, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:25:00+03:00
2025-12-14T16:25:00+03:00
2025-12-14T16:25:00+03:00
безопасность
калуга
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251211/dron-2061360701.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калуга, калужская область, владислав шапша
Безопасность, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша
Над Калужской областью уничтожили три беспилотника
Над Думиничским округом и на окраине Калуги сбили три беспилотника