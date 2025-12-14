Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе - РИА Новости, 14.12.2025
17:28 14.12.2025
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе - РИА Новости, 14.12.2025
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе
Водителя, сбившего на переходе трех студенток в Калининграде, объявили в федеральный розыск, при этом он покинул территорию РФ, сообщила пресс-служба областного РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
калининград
россия
калининградская область
алексей беспрозванных
гибдд мвд рф
volkswagen group
volkswagen touareg
калининград
россия
калининградская область
происшествия, калининград, россия, калининградская область, алексей беспрозванных, гибдд мвд рф, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе

В Калининграде объявили в розыск сбившего трех студенток водителя

© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Fotolia / Alexandr Blinov
Автомобиль полиции . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 дек - РИА Новости. Водителя, сбившего на переходе трех студенток в Калининграде, объявили в федеральный розыск, при этом он покинул территорию РФ, сообщила пресс-служба областного УМВД.
По данным ГАИ, 12 декабря в 23.08 (00.08 мск) в Калининграде при проезде по регулируемому пешеходному переходу водитель на автомобиле Volkswagen Jetta выехал на него на запрещающий сигнал светофора, где сбил трех студенток, переходивших проезжую часть на зеленый свет, после чего скрылся с места совершения ДТП. В минздраве региона в субботу рассказали РИА Новости, что одна из студенток находится в тяжелом состоянии в реанимации, двух других отправили на амбулаторное лечение.
"Как установили стражи порядка, мужчина после совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно покинул территорию Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Ориентировки направлены во взаимодействующие ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД.

Ведомство отметило, что полицейские в кратчайшие сроки после дорожно-транспортного происшествия установили личность водителя: им оказался 38-летний житель иностранного государства, который находился на территории Калининградской области на законных основаниях. В Калининграде полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание водителя, скрывшегося с места ДТП, добавило УМВД.
"Также сотрудниками полиции установлен местный житель, который сдал в аренду подозреваемому автомобиль, на котором тот, в нарушение указа губернатора Калининградской области (Алексея Беспрозванных)… осуществлял услуги по перевозу граждан. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения)", - уточнило ведомство.

ПроисшествияКалининградРоссияКалининградская областьАлексей БеспрозванныхГИБДД МВД РФVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
