В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе - РИА Новости, 14.12.2025
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе
Водителя, сбившего на переходе трех студенток в Калининграде, объявили в федеральный розыск, при этом он покинул территорию РФ, сообщила пресс-служба областного РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:28:00+03:00
В Калининграде объявили в розыск водителя, сбившего девушек на переходе
