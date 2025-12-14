Рейтинг@Mail.ru
Кадыров призвал не ущемлять туристов в выборе внешнего вида
19:58 14.12.2025
Кадыров призвал не ущемлять туристов в выборе внешнего вида
Туристов, приезжающих в Чечню, не стоит ущемлять в выборе одежды, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров призвал не ущемлять туристов в выборе внешнего вида

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Туристов, приезжающих в Чечню, не стоит ущемлять в выборе одежды, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.
«
"Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем", — подчеркнул он.
При этом глава республики уточнил, что если поведение туристов становится чересчур вызывающим, то следует им объяснить, что в Чечне так себя вести не принято.
Среди прочего Кадыров также отметил, что с молодежью нужно проводить разъяснительную работу по истории Чечни, чтобы никто не мог использовать молодых людей в своих целях.
