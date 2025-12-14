Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА на "Грозный-Сити" нет погибших

ГРОЗНЫЙ, 14 дек – РИА Новости. Погибших в результате атаки украинского БПЛА на "Грозный-Сити" 5 декабря нет, здание уже восстановили, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии.

Кадыров 5 декабря сообщил об атаке беспилотника ВСУ на здание комплекса "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал ВСУ "жесткий ответ" на это.

"Пострадавших нет, погибших нет. Есть лишь легкие ранения – царапины. Самое главное – без жертв", - сказал Кадыров.