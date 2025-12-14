Рейтинг@Mail.ru
Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА на "Грозный-Сити" нет погибших - РИА Новости, 14.12.2025
18:46 14.12.2025
Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА на "Грозный-Сити" нет погибших
Погибших в результате атаки украинского БПЛА на "Грозный-Сити" 5 декабря нет, здание уже восстановили, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии. РИА Новости, 14.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 дек – РИА Новости. Погибших в результате атаки украинского БПЛА на "Грозный-Сити" 5 декабря нет, здание уже восстановили, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии.
Кадыров 5 декабря сообщил об атаке беспилотника ВСУ на здание комплекса "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал ВСУ "жесткий ответ" на это.
"Пострадавших нет, погибших нет. Есть лишь легкие ранения – царапины. Самое главное – без жертв", - сказал Кадыров.
Он добавил, что здание уже восстановили.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Кадыров пообещал ответить на удар по высоткам в Грозном в течение недели
6 декабря, 00:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
