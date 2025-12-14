https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061992491.html
Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА на "Грозный-Сити" нет погибших
Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА на "Грозный-Сити" нет погибших - РИА Новости, 14.12.2025
Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА на "Грозный-Сити" нет погибших
Погибших в результате атаки украинского БПЛА на "Грозный-Сити" 5 декабря нет, здание уже восстановили, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров заявил, что в результате атаки БПЛА на "Грозный-Сити" нет погибших
Кадыров: погибших при атаке украинского БПЛА на "Грозный-Сити" нет