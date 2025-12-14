В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в здании в комплексе "Грозный-Сити", по которому был нанесен удар украинского БПЛА, работали гражданские.

Он также отметил, что каждый должен вносить свой вклад в достижение целей СВО.

"Все должны так или иначе принимать участие в достижение целей и задач СВО. Особенно это касается молодежи, которая ведет праздный образ жизни", - сказал Кадыров.