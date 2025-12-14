https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061989507.html
В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров
В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.12.2025
В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в здании в комплексе "Грозный-Сити", по которому был нанесен удар украинского БПЛА, работали гражданские. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T18:06:00+03:00
2025-12-14T18:06:00+03:00
2025-12-14T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
грозный
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:634:2047:1785_1920x0_80_0_0_52b425ca0cddc3bf62813980a056ee9e.jpg
https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061987134.html
https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061988061.html
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152450_0:442:2047:1977_1920x0_80_0_0_b024fe2627576420614d7b0b2769f008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров
Кадыров: в здании "Грозный-Сити", по которому ударили БПЛА, работали гражданские