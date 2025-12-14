Рейтинг@Mail.ru
В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 14.12.2025
В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в здании в комплексе "Грозный-Сити", по которому был нанесен удар украинского БПЛА, работали гражданские. РИА Новости, 14.12.2025
В здании "Грозный-Сити" работали гражданские люди, заявил Кадыров

Кадыров: в здании "Грозный-Сити", по которому ударили БПЛА, работали гражданские

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в здании в комплексе "Грозный-Сити", по которому был нанесен удар украинского БПЛА, работали гражданские.
Пятого декабря Кадыров сообщил об атаке беспилотника ВСУ по зданию в комплексе "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал, что ВСУ в ответ на это в течение недели будут ощущать "жесткий ответ".
"Недавний удар по бизнес-центру Грозного еще раз показал истинное лицо сатанистов (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов - ред.). А ведь в этом здании работали гражданские люди", - сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями Чечни.
Он также отметил, что каждый должен вносить свой вклад в достижение целей СВО.
"Все должны так или иначе принимать участие в достижение целей и задач СВО. Особенно это касается молодежи, которая ведет праздный образ жизни", - сказал Кадыров.
Специальная военная операция на УкраинеГрозныйРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
