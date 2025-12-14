Рейтинг@Mail.ru
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061988061.html
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России - РИА Новости, 14.12.2025
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет сделано все, чтобы украинские беспилотники не долетали до территории России, в частности, до Чечни. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:58:00+03:00
2025-12-14T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
https://ria.ru/20251205/groznyy-2060212968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России

Кадыров пообещал сделать все, чтобы дроны ВСУ не долетали до территории России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 14 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет сделано все, чтобы украинские беспилотники не долетали до территории России, в частности, до Чечни.
«
"Мы будем делать все, чтобы они (БПЛА - ред.) не долетали до России и в частности – до Чеченской Республики", - сказал Кадыров во время прямой линии.
Он добавил, что военнослужащие охраняют покой населения как днем, так и ночью.
Здание высотного комплекса Грозный-Сити после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кадыров заявил об ответном "подарке" противнику в связи с атакой БПЛА
5 декабря, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала