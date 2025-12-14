https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061988061.html
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет сделано все, чтобы украинские беспилотники не долетали до территории России, в частности, до Чечни. РИА Новости, 14.12.2025
