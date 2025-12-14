https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061987134.html
Кадыров заявил о выполнении всех целей СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все цели специальной военной операции выполняются. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:46:00+03:00
Кадыров заявил о выполнении всех целей СВО
