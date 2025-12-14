https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061985242.html
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что устал от власти, РИА Новости, 15.12.2025
Кадыров ответил, пойдет ли на выборы главы Чечни в 2026 году
Глава Чечни Кадыров признался, что устал от власти
ГРОЗНЫЙ, 14 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что устал от власти,
"Если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служением народу", - сказал Кадыров
в воскресенье во время прямой линии с жителями региона.
Вместе с тем он отметил, что пойдет на предстоящие в 2026 году выборы главы Чечни, если предложит президент и поддержит народ.
"Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. <...> Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, лучше была бы ситуация, если бы были другие. А так, мы на пути Ахмат-хаджи, не отходили от него и до конца своей жизни я буду на этом пути", — сказал Кадыров.
Пятого апреля 2007 года Кадыров официально вступил в должность президента Чеченской Республики. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, согласно данным ЦИК РФ
, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут в 2026 году, Кадыров в июле 2023 года заявлял о готовности принять в них участие.