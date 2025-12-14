Рейтинг@Mail.ru
Кадыров ответил, пойдет ли на выборы главы Чечни в 2026 году - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 14.12.2025 (обновлено: 03:31 15.12.2025)
https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061985242.html
Кадыров ответил, пойдет ли на выборы главы Чечни в 2026 году
Кадыров ответил, пойдет ли на выборы главы Чечни в 2026 году - РИА Новости, 15.12.2025
Кадыров ответил, пойдет ли на выборы главы Чечни в 2026 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что устал от власти, РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-14T17:22:00+03:00
2025-12-15T03:31:00+03:00
рамзан кадыров
политика
чеченская республика (чечня)
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152428_0:122:785:564_1920x0_80_0_0_5b17553619c002d8a6861740bf3450f4.jpg
https://ria.ru/20251203/kadyrov-2059652666.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152428_0:29:785:618_1920x0_80_0_0_b333a002dd0da1ee27a3624cbf256fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня), цик рф
Рамзан Кадыров, Политика, Чеченская республика (Чечня), ЦИК РФ
Кадыров ответил, пойдет ли на выборы главы Чечни в 2026 году

Глава Чечни Кадыров признался, что устал от власти

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 14 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что устал от власти,
"Если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служением народу", - сказал Кадыров в воскресенье во время прямой линии с жителями региона.
Вместе с тем он отметил, что пойдет на предстоящие в 2026 году выборы главы Чечни, если предложит президент и поддержит народ.
"Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит. <...> Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, лучше была бы ситуация, если бы были другие. А так, мы на пути Ахмат-хаджи, не отходили от него и до конца своей жизни я буду на этом пути", — сказал Кадыров.
Пятого апреля 2007 года Кадыров официально вступил в должность президента Чеченской Республики. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, согласно данным ЦИК РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут в 2026 году, Кадыров в июле 2023 года заявлял о готовности принять в них участие.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой
3 декабря, 23:39
 
Рамзан КадыровПолитикаЧеченская республика (Чечня)ЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала