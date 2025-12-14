https://ria.ru/20251214/italiya-2061915952.html
Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию
Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию - РИА Новости, 14.12.2025
Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию
Итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, заявил, что, несмотря на русофобские настроения в Европе,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T06:28:00+03:00
2025-12-14T06:28:00+03:00
2025-12-14T06:28:00+03:00
Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию
РИА Новости: журналист Бертолази заявил о любви итальянцев к России
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, заявил, что, несмотря на русофобские настроения в Европе, большинство итальянцев продолжают любить Россию.
Ранее в начале ноября президент России Владимир Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.
"Когда была трагедия в "Крокус сити холле", когда была такая трагедия - убили Дашу Дугину - вы не представляете, сколько букетов цветов несли простые люди-итальянцы. Они пришли к посольству, к консульству Российской Федерации, чтобы просто оставить эти цветы", - сказал Бертолази РИА Новости.
Он пояснил, что, несмотря на высокий уровень русофобии в Европе
и решения политиков, большинство итальянцев продолжают любить Россию
.
"Смотрите, какой уровень русофобии, смотрите, какие решения нашей политики, но большинство итальянского народа продолжает любить Россию", - отметил собеседник агентства.
Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине
глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.