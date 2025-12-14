МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, заявил, что, несмотря на русофобские настроения в Европе, большинство итальянцев продолжают любить Россию.

Ранее в начале ноября президент России Владимир Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.

"Когда была трагедия в "Крокус сити холле", когда была такая трагедия - убили Дашу Дугину - вы не представляете, сколько букетов цветов несли простые люди-итальянцы. Они пришли к посольству, к консульству Российской Федерации, чтобы просто оставить эти цветы", - сказал Бертолази РИА Новости.