Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию - РИА Новости, 14.12.2025
06:28 14.12.2025
Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию
Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию
Журналист Бертолази заявил, что большинство итальянцев любят Россию

На одной из улиц Неаполя
На одной из улиц Неаполя. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, заявил, что, несмотря на русофобские настроения в Европе, большинство итальянцев продолжают любить Россию.
Ранее в начале ноября президент России Владимир Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.
"Когда была трагедия в "Крокус сити холле", когда была такая трагедия - убили Дашу Дугину - вы не представляете, сколько букетов цветов несли простые люди-итальянцы. Они пришли к посольству, к консульству Российской Федерации, чтобы просто оставить эти цветы", - сказал Бертолази РИА Новости.
Он пояснил, что, несмотря на высокий уровень русофобии в Европе и решения политиков, большинство итальянцев продолжают любить Россию.
"Смотрите, какой уровень русофобии, смотрите, какие решения нашей политики, но большинство итальянского народа продолжает любить Россию", - отметил собеседник агентства.
Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.
