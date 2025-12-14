Рейтинг@Mail.ru
Италия готова участвовать в стабилизационных силах в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2025
01:17 14.12.2025
Италия готова участвовать в стабилизационных силах в Газе, пишут СМИ
в мире
сша
италия
россия
дональд трамп
оон
в мире, сша, италия, россия, дональд трамп, оон
В мире, США, Италия, Россия, Дональд Трамп, ООН
Итальянский фрегат "Вирджинио Фазан"
Итальянский фрегат Вирджинио Фазан - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Итальянский фрегат "Вирджинио Фазан". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Италия выразила готовность выделить военных для участия в международных стабилизационных силах в секторе Газа, сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.
"Италия выразила готовность направить солдат", - говорится в публикации.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США хотят, чтобы международные силы были размещены в Газе уже в начале 2026 года.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
