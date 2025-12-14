Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время
14.12.2025
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время
в мире
россия
белоруссия
москва
аббас аракчи
мид ирана
в мире, россия, белоруссия, москва, аббас аракчи, мид ирана
В мире, Россия, Белоруссия, Москва, Аббас Аракчи, МИД Ирана
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время

Глава МИД Ирана Аракчи планирует посетить Россию и Белоруссию через 2-3 дня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи начнет свой визит в Россию и Белоруссию в течение следующих 2-3 дней, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
"Глава МИД Ирана посетит РФ и Белоруссию в течение следующих двух-трех дней", - сказал он во время брифинга.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву запланирован на 16-17 декабря.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Президент Ирана обсудил с Путиным двусторонние договоренности
12 декабря, 19:02
 
