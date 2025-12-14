https://ria.ru/20251214/iran-2061938426.html
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время - РИА Новости, 14.12.2025
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи начнет свой визит в Россию и Белоруссию в течение следующих 2-3 дней, заявил официальный представитель иранского... РИА Новости, 14.12.2025
Глава МИД Ирана посетит Россию и Белоруссию в ближайшее время
Глава МИД Ирана Аракчи планирует посетить Россию и Белоруссию через 2-3 дня