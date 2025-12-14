https://ria.ru/20251214/himki-2061988922.html
В Химках возбудили дело после видео, на котором мужчина ударил дочь
Дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней возбудили в подмосковных Химках после распространения видео, на котором мужчина несколько раз... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T18:02:00+03:00
происшествия
россия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061988506_29:0:881:479_1920x0_80_0_0_812180e97850b9cf1b1c23cdbfb5c52d.jpg
https://ria.ru/20251209/sk-2060912263.html
РИА Новости: в Химках возбудили дело после избиения мужчиной дочери в магазине