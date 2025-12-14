В Химках возбудили дело после видео, на котором мужчина ударил дочь

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней возбудили в подмосковных Химках после распространения видео, на котором мужчина несколько раз ударил свою малолетнюю дочь кулаком по голове, после чего ребенок упал на пол, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.