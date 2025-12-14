Рейтинг@Mail.ru
В Химках возбудили дело после видео, на котором мужчина ударил дочь
18:02 14.12.2025
В Химках возбудили дело после видео, на котором мужчина ударил дочь
происшествия
россия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
россия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
2025
В Химках возбудили дело после видео, на котором мужчина ударил дочь

Мужчина несколько раз ударил ребенка кулаком по голове
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней возбудили в подмосковных Химках после распространения видео, на котором мужчина несколько раз ударил свою малолетнюю дочь кулаком по голове, после чего ребенок упал на пол, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Врадий отметила, что в социальных медиа распространилось видео, на котором в продуктовом магазине в Химках мужчина несколько раз ударил свою малолетнюю дочь кулаком по голове, после чего девочка упала на пол. В ситуацию вмешались очевидцы, однако мужчина продолжал вести себя агрессивно.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения мужчиной обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (статья 156 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства", - сказала агентству Врадий.
В Telegram-канале подмосковной прокуратуры написали, что проведение проверки поручили Химкинской городской прокуратуре, которая даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Подмосковье мужчина до смерти избил пожилую мать
9 декабря, 17:50
 
