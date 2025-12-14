https://ria.ru/20251214/harkov-2062012061.html
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщает телеканал "24 канал". РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
харьков
украина
вооруженные силы украины
харьков
украина
