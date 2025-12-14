ХАМАС подтвердило гибель одного из ключевых командиров движения

БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Один из ключевых командиров движения ХАМАС Раед Саад убит израильской армией, Один из ключевых командиров движения ХАМАС Раед Саад убит израильской армией, заявил глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в воскресенье.

Армия Израиля в воскресенье заявила о ликвидации высокопоставленного командира палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Раеда Саада, который занимался восстановлением военного потенциала группировки.

"Более 70 тысяч сыновей нашего народа погибли, и последним из них стал самоотверженный командир Раед Саад", - цитирует аль-Хайя телеканал Аль-Акса.

Саад, считавшийся вторым номером в нынешней военной иерархии ХАМАС, был одним из последних ветеранов группировки, который занимал множество руководящих позиций.

Ранее канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что ЦАХАЛ получила приказ ликвидировать Саада в ответ на взрыв, который радикалы устроили в пределах зоны, находящейся под контролем Израиля. В результате взрыва двое военнослужащих ЦАХАЛ получили ранения.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.