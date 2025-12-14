https://ria.ru/20251214/hamas-2061967589.html
ХАМАС подтвердило гибель одного из ключевых командиров движения
Один из ключевых командиров движения ХАМАС Раед Саад убит израильской армией, заявил глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в воскресенье. РИА Новости, 14.12.2025
БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости.
Один из ключевых командиров движения ХАМАС Раед Саад убит израильской армией, заявил
глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя в воскресенье.
Армия Израиля
в воскресенье заявила о ликвидации высокопоставленного командира палестинского движения ХАМАС
в секторе Газа Раеда Саада, который занимался восстановлением военного потенциала группировки.
"Более 70 тысяч сыновей нашего народа погибли, и последним из них стал самоотверженный командир Раед Саад", - цитирует аль-Хайя телеканал Аль-Акса.
Саад, считавшийся вторым номером в нынешней военной иерархии ХАМАС, был одним из последних ветеранов группировки, который занимал множество руководящих позиций.
Ранее канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху
сообщила, что ЦАХАЛ получила приказ ликвидировать Саада в ответ на взрыв, который радикалы устроили в пределах зоны, находящейся под контролем Израиля. В результате взрыва двое военнослужащих ЦАХАЛ получили ранения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.