В Хабаровске пассажир выстрелил в водителя такси

ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Пассажир выстрелил в водителя такси в Хабаровске, личность пассажира устанавливают, водитель серьезных травм не получил, Пассажир выстрелил в водителя такси в Хабаровске, личность пассажира устанавливают, водитель серьезных травм не получил, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 13 декабря в районе улицы Ленина.

"Между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний произвел два выстрела в сторону оппонента. Водитель такси серьезных повреждений не получил. Личность пассажира в настоящее время устанавливается", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Как сообщает городская полиция, со слов пострадавшего в него стреляли из травматического пистолета. В дежурную часть отдела полиции №4 У МВД России по Хабаровску мужчина с заявлением обратился сам. Сотрудники проводят проверку инцидента. Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле прокуратуры Центрального района Хабаровска.