В Хабаровске пассажир выстрелил в водителя такси - РИА Новости, 14.12.2025
12:13 14.12.2025
В Хабаровске пассажир выстрелил в водителя такси
Пассажир выстрелил в водителя такси в Хабаровске, личность пассажира устанавливают, водитель серьезных травм не получил, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
хабаровск
хабаровский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хабаровск
хабаровский край
происшествия, хабаровск, хабаровский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Пассажир выстрелил в водителя такси в Хабаровске, личность пассажира устанавливают, водитель серьезных травм не получил, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 13 декабря в районе улицы Ленина.
"Между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний произвел два выстрела в сторону оппонента. Водитель такси серьезных повреждений не получил. Личность пассажира в настоящее время устанавливается", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Как сообщает городская полиция, со слов пострадавшего в него стреляли из травматического пистолета. В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску мужчина с заявлением обратился сам. Сотрудники проводят проверку инцидента. Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле прокуратуры Центрального района Хабаровска.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, со слов пострадавшего, когда он приехал на вызов, подошёл клиент, пытался открыть дверь, но места для посадки было мало, таксист попросил подождать, чтобы отъехать. Клиент начал хамить, далее произошел конфликт.
Водитель такси помог поймать пособницу телефонных мошенников, которая приехала забирать у 84-летней пенсионерки ее сбережения в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников
12 декабря, 21:32
 
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
