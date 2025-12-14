https://ria.ru/20251214/habarovsk-2061945037.html
В Хабаровске пассажир выстрелил в водителя такси
14.12.2025
В Хабаровске пассажир выстрелил в водителя такси
Пассажир выстрелил в водителя такси в Хабаровске, личность пассажира устанавливают, водитель серьезных травм не получил, сообщает прокуратура Хабаровского края.
ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости.
Пассажир выстрелил в водителя такси в Хабаровске, личность пассажира устанавливают, водитель серьезных травм не получил, сообщает
прокуратура Хабаровского края.
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 13 декабря в районе улицы Ленина.
"Между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний произвел два выстрела в сторону оппонента. Водитель такси серьезных повреждений не получил. Личность пассажира в настоящее время устанавливается", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Как сообщает городская полиция, со слов пострадавшего в него стреляли из травматического пистолета. В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России
по Хабаровску
мужчина с заявлением обратился сам. Сотрудники проводят проверку инцидента. Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле прокуратуры Центрального района Хабаровска.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, со слов пострадавшего, когда он приехал на вызов, подошёл клиент, пытался открыть дверь, но места для посадки было мало, таксист попросил подождать, чтобы отъехать. Клиент начал хамить, далее произошел конфликт.