В Госдуме призвали проверить законность роста цен на сотовую связь
2025-12-14T05:50:00+03:00
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили проверить законность решения операторов мобильной связи об одновременном повышении цен на услуги.
Соответствующее обращение парламентарии направили руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях снижения финансовой нагрузки с потребителей услуг мобильной связи прошу Вас провести проверку деятельности операторов сотовой на предмет соблюдения законодательства о защите конкуренции, а также проверить законность одновременного повышения стоимости услуг подвижной радиотелефонной связи, превышающего рост индекса базовых цен", - говорится в документе.
Парламентарии также попросили Шаскольского
высказать позицию ведомства касательно целесообразности снижения стоимости услуг связи или возврата денежных средств клиентам в случае ограничения связи по независящим от граждан причинам.
Сенатор Гибатдинов
в беседе с РИА Новости отметил, что во многих регионах страны наблюдаются частые сбои связи, качество связи также стало значительно ниже.
"Граждане в связи с текущими обстоятельствами относятся к проблеме с пониманием и не жалуются на качество связи. Вместе с тем мобильные операторы понимают ситуацию по-своему и продолжают повышать стоимость услуг, несмотря на падение качества", - добавил парламентарий.