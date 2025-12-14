В Госдуме предложили запретить "детское шампанское"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу в России продукции с названием "детское шампанское".

Соответствующее обращение депутата на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова есть в распоряжении РИА Новости.

"Последовательно выступаю за запрет такого "уникального" явления, как "детское шампанское". Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей", - сказано в обращении.

Депутат считает, что в культурной традиции шампанское является сугубо взрослым алкогольным напитком.

"Такие формулировки, как "пиво без градуса" или "вино без алкоголя", по сути, представляют собой скрытую нативную рекламу, которая формирует у детей ложную "безопасность" употребления спиртного", - подчеркнул парламентарий.

Хамзаев пояснил, что недобросовестные предприниматели популяризируют алкогольную тематику в детской среде, маскируя обычный сладкий лимонад под "детское шампанское".

"Подобные словесные конструкции — очевидные маркетинговые уловки, цель которых — вовлечение в потребительскую среду как можно более широкой аудитории, включая несовершеннолетних. "Детское шампанское" сопоставимо с такими явлениями, как "детский наркотик" из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты", - добавляет Хамзаев в обращении.