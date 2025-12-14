Рейтинг@Mail.ru
16:45 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/gololeditsa-2061981356.html
Гололедица в московском регионе будет сохранятся более двух суток
Гололедица в московском регионе будет сохранятся более двух суток
Гололедица на дорогах московского региона будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:45:00+03:00
2025-12-14T16:45:00+03:00
Гололедица в московском регионе будет сохранятся более двух суток

Леус: гололедица на дорогах московского региона будет сохраняться более 2 суток

Люди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве
Люди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гололедица на дорогах московского региона будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
Также на территории региона действует "желтый" уровень опасности.
"Прочие опасности. Период предупреждения до 21.00 мск 16 декабря. На дорогах - гололедица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в воскресенье сообщил, что морозы до минус десять градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на понедельник.
Женщина идет по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
