Гололедица в московском регионе будет сохранятся более двух суток

Гололедица на дорогах московского региона будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра. РИА Новости, 14.12.2025
