Глава МИД Израиля потрясен терактом на Хануке в Сиднее

"Потрясен зверским расстрелом на праздновании Хануки в Сиднее, Австралия. Это - результаты буйства антисемитизма на улицах Австралии за последние два года, с подстрекательскими призывами к "глобализации интифады", которые были реализованы сегодня. Правительство Австралии, получившее бесчисленные предупредительные сигналы, должно наконец одуматься!" - говорится в заявлении министра для прессы.