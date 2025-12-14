Глава МИД Израиля потрясен терактом на Хануке в Сиднее

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что потрясен терактом на праздновании еврейского праздника Ханука в Сиднее, и назвал его результатом "буйства антисемитизма" в Австралии.
"Потрясен зверским расстрелом на праздновании Хануки в Сиднее, Австралия. Это - результаты буйства антисемитизма на улицах Австралии за последние два года, с подстрекательскими призывами к "глобализации интифады", которые были реализованы сегодня. Правительство Австралии, получившее бесчисленные предупредительные сигналы, должно наконец одуматься!" - говорится в заявлении министра для прессы.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в результате стрельбы девять человек погибли и 11 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.