Вагенкнехт призвала не допустить принятия закона о военной службе в ФРГ

Политик отметила, что "Зеленые" проголосовали в бундестаге против модернизации закона о военной службе, а ССВ решительно отвергнет новый закон в бундесрате.

Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март этого года составила примерно 182 тысячи.