Вагенкнехт призвала не допустить принятия закона о военной службе в ФРГ - РИА Новости, 14.12.2025
17:43 14.12.2025 (обновлено: 17:44 14.12.2025)
Вагенкнехт призвала не допустить принятия закона о военной службе в ФРГ
Вагенкнехт призвала не допустить принятия закона о военной службе в ФРГ
в мире
германия
сара вагенкнехт
фридрих мерц
левая (партия)
бундестаг германии
германия
в мире, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, левая (партия), бундестаг германии
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц, Левая (партия), Бундестаг Германии
Вагенкнехт призвала не допустить принятия закона о военной службе в ФРГ

Вагенкнехт призвала заблокировать в бундесрате законопроект о военной службе

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала заблокировать в бундесрате (палате федеральных земель) законопроект о модернизации военной службы в Германии и надеется на поддержку "Левой партии" и "Зеленых".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в субботу заявил, что не исключает возвращения в Германии воинской повинности уже в ближайшие годы, при этом он посетовал, что конституция страны не предусматривает возможности обязательной службы в армии также для женщин и в этом контексте выступил за восстановление в государстве обязательной альтернативной гражданской службы.
"Закон о военной службе все еще может быть остановлен. Правительства с "Союзом Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), "Левыми" или "Зелеными" имеют большинство в бундесрате. Мы призываем "Левых" и "Зеленых" больше не отступать, а отвергнуть призыв на военную службу в бундесрате", - написала входящая в правление ССВ Вагенкнехт в соцсети X.
Политик отметила, что "Зеленые" проголосовали в бундестаге против модернизации закона о военной службе, а ССВ решительно отвергнет новый закон в бундесрате.
Бундестаг принял в окончательном чтении закон о модернизации военной службы в ФРГ. Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается, в том числе, путем "случайного отбора" по типу жребия.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март этого года составила примерно 182 тысячи.
В миреГерманияСара ВагенкнехтФридрих МерцЛевая (партия)Бундестаг Германии
 
 
