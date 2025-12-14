В Газе с момента прекращения огня погибли более 300 палестинцев

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 300 палестинцев погибли в результате атак Израиля с момента вступления в силу режима прекращения огня с палестинским движением ХАМАС, сообщает газета New York Times со ссылкой на местных официальных лиц в сфере здравоохранения.
"Более 300 палестинцев погибли в израильских атаках, включая детей, с тех пор, как перемирие вступило в силу", - говорится в статье.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны.