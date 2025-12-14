Рейтинг@Mail.ru
США недовольны числом вероятных участников в стабилизации в Газе, пишут СМИ
01:39 14.12.2025
США недовольны числом вероятных участников в стабилизации в Газе, пишут СМИ
США недовольны числом вероятных участников в стабилизации в Газе, пишут СМИ
США недовольны числом стран, готовых участвовать в стабилизационных силах в секторе Газа, и ищут дополнительных союзников, сообщает портал Ynet со ссылкой на...
США недовольны числом вероятных участников в стабилизации в Газе, пишут СМИ

Ynet: США недовольны числом стран, готовых участвовать в стабилизации в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США недовольны числом стран, готовых участвовать в стабилизационных силах в секторе Газа, и ищут дополнительных союзников, сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.
"Американцы недовольны, и ищут дополнительные страны", - говорится в публикации.
Итальянский фрегат Вирджинио Фазан - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Италия готова участвовать в стабилизационных силах в Газе, пишут СМИ
01:17
По его данным, некоторые государства опасаются отправить своих солдат в сектор Газа из-за опасений столкновений с палестинским движением ХАМАС, но в то же время предлагают помощь с подготовкой сил и их финансированием.
Вместе с тем портал указывает, что план состоит в том, чтобы на начальном этапе развернуть силы в районах, где нет большого присутствия ХАМАС.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США хотят, чтобы международные силы были размещены в Газе уже в начале 2026 года.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе
18 ноября, 20:19
 
