США недовольны числом вероятных участников в стабилизации в Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. США недовольны числом стран, готовых участвовать в стабилизационных силах в секторе Газа, и ищут дополнительных союзников, сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.
"Американцы недовольны, и ищут дополнительные страны", - говорится в публикации.
По его данным, некоторые государства опасаются отправить своих солдат в сектор Газа из-за опасений столкновений с палестинским движением ХАМАС, но в то же время предлагают помощь с подготовкой сил и их финансированием.
Вместе с тем портал указывает, что план состоит в том, чтобы на начальном этапе развернуть силы в районах, где нет большого присутствия ХАМАС.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США хотят, чтобы международные силы были размещены в Газе уже в начале 2026 года.
Ранее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.