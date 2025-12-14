"План Б": В ЕС идут на уступки из-за России

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Светлана Медведева. Еще недавно в Евросоюзе говорили, что после запрета на импорт не купят "ни одной молекулы" российского газа. Но теперь "переобулись" — разрешат приобретать топливо в случае чрезвычайного положения. По мнению экспертов, это не лазейка, а уловка. О том, что придумали в Брюсселе, — в материале РИА Новости.

И да, и нет

По данным Reuters, план поэтапного отказа от закупок российского СПГ и трубопроводного газа уже одобрили послы ЕС. Теперь необходимо утвердить его на встрече министров стран ЕС и в Европарламенте. Импорт запретят через шесть недель после того, как документ вступит в силу.

При этом установят переходный период для действующих контрактов. Для краткосрочных, заключенных до 17 июня 2025-го, запрет начнет действовать с 25 апреля 2026-го — для СПГ, и с 17 июня — для трубопроводного газа.

Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ — с 1 января 2027-го.

Для долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа запрет вступит в силу с 30 сентября 2027-го при условии, что государства-члены будут на пути к выполнению целей по заполнению хранилища, и не позднее 1 ноября 2027-го.

Полностью импорт СПГ прекратят в конце 2026-го, а трубопроводного — с осени 2027-го.

Но есть нюанс: любая страна ЕС может временно не соблюдать запрет, если объявит чрезвычайное положение. Ограничение в этом случае приостановят максимум на четыре недели. Но если условия для ЧС сохранятся, срок могут продлить.

"Под чрезвычайной ситуацией, вероятно, может пониматься резкий рост цен. Например, если стоимость газа на бирже в течение месяца будет выше определенного показателя" , — говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом ранее Дания предлагала обязать импортеров газа с 2027-го предоставлять доказательства, что поставляемое в союз топливо не имеет российских корней.

© AP Photo / Bela Szandelszky Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. © AP Photo / Bela Szandelszky Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp.

Попытка убедить

По мнению Юшкова, в ЕС пошли на такой шаг, чтобы убедить Венгрию и Словакию одобрить запрет на импорт российского трубопроводного газа. Пока санкции действуют лишь в отношении СПГ.

"Если хотя бы одна страна будет против, санкции не примут. Венгрия и Словакия заранее говорят, что за это голосовать не станут. Поэтому их хотят успокоить: ну, вы одобрите этот запрет, а мы придумаем некий механизм, чтобы, если вам будет плохо, разрешить импортировать российский газ", — поясняет Юшков.

Однако не ясно, будет ли это работать на практике. "Потом они могут сказать: все не совсем так. То есть, это именно уловка, чтобы затащить страны в согласование санкций", — уверен эксперт.

Венгрии и Словакии российский газ выгоден и удобен с точки зрения поставки. Без него странам будет сложно. У них нет выхода к морю, любая альтернатива дороже. Поэтому и не хотят отказываться, объясняет Юшков.

Плюс там понимают: украинский конфликт так или иначе закончится, поэтому нужно держаться за выгодные контракты.

Венгрия в этом году получила от России 7,5 миллиарда кубометров газа.

"Счета за газ в Венгрии самые низкие в Европе . Венгерские семьи платят на 71% меньше, чем в среднем по Европе", — отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По словам Юшкова, в Венгрии и Словакии все прекрасно понимают, поэтому на уловку не пойдут.

© Фото : МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности © Фото : МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности

При взаимной выгоде

С тем, что такое решение — компромисс между стремлением ЕС полностью отказаться от российских углеводородов и желанием отдельных стран сохранить такую опцию в будущем, согласен и доцент экономического факультета РУДН Александр Симонов.

Причем эксперт считает, что речь в этом случае идет не только о восточноевропейских странах.

По его словам, если регламент действительно будет работать, то для российских поставщиков подобный порядок принципиально ничего не меняет, так как последние два года происходит массовая переориентация на восточное направление. Вопросы отправки европейским потребителям всегда можно оперативно решить при условии взаимной выгоды продавца и покупателя.