В Гааге десятки человек вышли на акцию против массовой иммиграции

ГААГА, 14 дек - РИА Новости. Десятки человек участвуют в воскресенье в демонстрации против массовой иммиграции в Гааге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Демонстрация против массовой иммиграции началась в воскресенье днем рядом с полем Маливелд в Гааге . По оценкам корреспондента агентства, в ней участвуют десятки человек. Также на месте присутствуют несколько нарядов полиции.

Организатором акции является радикальное протестное движение Nationaal Protest, которое проводит демонстрации и марши, в основном направленные на противодействие массовой иммиграции и политики властей Нидерландов по предоставлению убежища.

Акция проходит под лозунгом "За безопасные Нидерланды!". Участники демонстрации, собравшиеся с флагами Нидерландов, призывают бороться с притоком иммигрантов, которым, по их мнению, правительство уделяет больше внимания, чем самим голландцам.

По словам демонстрантов, они разочарованы политикой властей, "которые не ставят свой народ на первое место".

Демонстранты также призывают к борьбе с нехваткой жилья в стране и ростом расходов населения на жизнь.

Ранее лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Нидерланды превратятся в "один большой рай для беженцев", если страной будут управлять социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) и центристско-правый "Христианско-демократический призыв" (CDA).

Аналогичная демонстрация в Гааге, прошедшая 20 сентября, вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы. Как передавал корреспондент РИА Новости, у Центрального вокзала Гааги были развернуты дополнительные силы, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.