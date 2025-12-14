Рейтинг@Mail.ru
В Гааге десятки человек вышли на акцию против массовой иммиграции - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/gaaga-2061992919.html
В Гааге десятки человек вышли на акцию против массовой иммиграции
В Гааге десятки человек вышли на акцию против массовой иммиграции - РИА Новости, 14.12.2025
В Гааге десятки человек вышли на акцию против массовой иммиграции
Десятки человек участвуют в воскресенье в демонстрации против массовой иммиграции в Гааге, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T18:50:00+03:00
2025-12-14T18:50:00+03:00
в мире
гаага
нидерланды
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061992648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59a1fbdd8891ee1e323755170755f936.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060828521.html
https://ria.ru/20250922/zhurnalisty-2043487018.html
https://ria.ru/20251209/merts-2060710011.html
гаага
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061992648_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_65ee791658f0abed0334be155444a8d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаага, нидерланды, герт вилдерс
В мире, Гаага, Нидерланды, Герт Вилдерс
В Гааге десятки человек вышли на акцию против массовой иммиграции

В Гааге проходит демонстрация против массовой иммиграции

© Getty Images / Allan BaxterВид на Гаагу
Вид на Гаагу - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / Allan Baxter
Вид на Гаагу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 14 дек - РИА Новости. Десятки человек участвуют в воскресенье в демонстрации против массовой иммиграции в Гааге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстрация против массовой иммиграции началась в воскресенье днем рядом с полем Маливелд в Гааге. По оценкам корреспондента агентства, в ней участвуют десятки человек. Также на месте присутствуют несколько нарядов полиции.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал миграционную политику в Европе катастрофой
9 декабря, 14:30
Организатором акции является радикальное протестное движение Nationaal Protest, которое проводит демонстрации и марши, в основном направленные на противодействие массовой иммиграции и политики властей Нидерландов по предоставлению убежища.
Акция проходит под лозунгом "За безопасные Нидерланды!". Участники демонстрации, собравшиеся с флагами Нидерландов, призывают бороться с притоком иммигрантов, которым, по их мнению, правительство уделяет больше внимания, чем самим голландцам.
По словам демонстрантов, они разочарованы политикой властей, "которые не ставят свой народ на первое место".
Демонстранты также призывают к борьбе с нехваткой жилья в стране и ростом расходов населения на жизнь.
Беспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов
22 сентября, 12:16
Ранее лидер крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Нидерланды превратятся в "один большой рай для беженцев", если страной будут управлять социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) и центристско-правый "Христианско-демократический призыв" (CDA).
Аналогичная демонстрация в Гааге, прошедшая 20 сентября, вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы. Как передавал корреспондент РИА Новости, у Центрального вокзала Гааги были развернуты дополнительные силы, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.
В ходе беспорядков задержали 37 человек, четверо полицейских пострадали. Как сообщил РИА Новости представитель нидерландской организации по борьбе с насилием и агрессией в отношении журналистов PersVeilig Питер тер Велде, также в ходе беспорядков получили ранения семь журналистов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мерц признал неудачными слова о влиянии миграции на облик немецких городов
9 декабря, 04:20
 
В миреГаагаНидерландыГерт Вилдерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала