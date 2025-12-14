Во Франции фермеры вывесили труп теленка перед бывшим офисом министра

ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Фермеры на востоке Франции вывесили труп теленка на дереве возле бывшего офиса министра сельского хозяйства Анни Женевар, протестуя против политики забоя скота на фоне вспышки нодулярного дерматита, сообщила в воскресенье радиостанция Фермеры на востоке Франции вывесили труп теленка на дереве возле бывшего офиса министра сельского хозяйства Анни Женевар, протестуя против политики забоя скота на фоне вспышки нодулярного дерматита, сообщила в воскресенье радиостанция ici

Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. После его вспышки в ряде французских департаментов власти приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты.

"Около сотни человек провели манифестацию перед бывшим офисом депутата Анни Женевар, которая сейчас является министром сельского хозяйства… Труп теленка был повешен на дереве", - передает радиостанция.

Акция прошла в субботу в коммуне Понтарлье, на нее вышли животноводы, фермеры-земледельцы и обычные граждане, желающие выразить им свою поддержку, сообщает ici. Недовольные аграрии на 20 тракторах сигналили клаксонами и взрывали петарды, они также разместили возле бывшего офиса министра гроб и два креста, символизирующие убитый по решению властей скот, говорится в материале.

Несмотря на это, отмечается, что манифестация прошла мирно в присутствии полицейских. Бывший офис Женевар теперь занимает другой депутат Эрик Льежон, который находился там на момент протестов и принял главу местного подразделения фермерского профсоюза "Сельская координация", передает ici.