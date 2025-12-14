Во Франции фермеры вывесили труп теленка перед бывшим офисом министра

ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Фермеры на востоке Франции вывесили труп теленка на дереве возле бывшего офиса министра сельского хозяйства Анни Женевар, протестуя против политики забоя скота на фоне вспышки нодулярного дерматита, сообщила в воскресенье радиостанция ici.
Нодулярный дерматит - это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. После его вспышки в ряде французских департаментов власти приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, которые начали организовывать протесты.
Протестующие фермеры и рыбаки заблокировали крупнейший порт в Греции
10 декабря, 14:58
"Около сотни человек провели манифестацию перед бывшим офисом депутата Анни Женевар, которая сейчас является министром сельского хозяйства… Труп теленка был повешен на дереве", - передает радиостанция.
Акция прошла в субботу в коммуне Понтарлье, на нее вышли животноводы, фермеры-земледельцы и обычные граждане, желающие выразить им свою поддержку, сообщает ici. Недовольные аграрии на 20 тракторах сигналили клаксонами и взрывали петарды, они также разместили возле бывшего офиса министра гроб и два креста, символизирующие убитый по решению властей скот, говорится в материале.
Несмотря на это, отмечается, что манифестация прошла мирно в присутствии полицейских. Бывший офис Женевар теперь занимает другой депутат Эрик Льежон, который находился там на момент протестов и принял главу местного подразделения фермерского профсоюза "Сельская координация", передает ici.
Ранее министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар пообещала, что правительство страны вакцинирует почти миллион коров в рамках борьбы со вспышкой нодулярного дерматита.