Flo Rida изменит гастрольный график из-за празднования 8 Марта

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пятикратный номинант на Grammy, американский R&B и поп-артист Flo Rida, известный хитами Low, Right Round, Whistle, согласился изменить свой плотный гастрольный график, когда узнал о праздновании Международного женского дня в России, рассказала РИА Новости Анна Субчева, основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency.

Она также отметила, что в преддверии концертов наблюдается максимальный ажиотаж, несмотря на то, что зрители из регионов сперва не поверили в то, что Flo Rida может приехать в их города.