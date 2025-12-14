Рейтинг@Mail.ru
Flo Rida изменит гастрольный график из-за празднования 8 Марта
Культура
 
05:41 14.12.2025
Flo Rida изменит гастрольный график из-за празднования 8 Марта
Flo Rida изменит гастрольный график из-за празднования 8 Марта
Пятикратный номинант на Grammy, американский R&B и поп-артист Flo Rida, известный хитами Low, Right Round, Whistle, согласился изменить свой плотный гастрольный РИА Новости, 14.12.2025
2025
россия, москва, краснодар, youtube, культура
Flo Rida изменил график гастролей, чтобы успеть на 8 Марта в Россию

Flo Rida изменил график гастролей, чтобы успеть на 8 Марта в Россию

© Joe Cavaretta/South Florida Sun-SentinelРэпер Flo Rida
Рэпер Flo Rida - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel
Рэпер Flo Rida. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пятикратный номинант на Grammy, американский R&B и поп-артист Flo Rida, известный хитами Low, Right Round, Whistle, согласился изменить свой плотный гастрольный график, когда узнал о праздновании Международного женского дня в России, рассказала РИА Новости Анна Субчева, основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency.
Ранее на этой неделе агентство сообщило, что займется организацией концертов исполнителя, которые пройдут 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене" в Москве, а также 11 марта в Краснодаре и 14 марта в Новосибирске.
Афиша оперы Леди Макбет Мценского уезда в галерее Виктора Эммануила II, Милан - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Уже победили: почему русская классическая музыка на первом месте в мире
9 декабря, 08:00
"Идея провести тур по России исполнителя Flo Rida была нашей инициативой, которую моментально поддержал артист, но в переговорах мы были порядка двух месяцев, и лишь из-за того, что у артиста очень плотный гастрольный график по миру. Но когда он услышал про Международный женский день, то не смог устоять, сердце оттаяло, а график был немного сдвинут в пользу России", - рассказала Субчева, выразив благодарность артисту.
Она также отметила, что в преддверии концертов наблюдается максимальный ажиотаж, несмотря на то, что зрители из регионов сперва не поверили в то, что Flo Rida может приехать в их города.
"Едет он на условиях более чем приемлемых в наших реалиях", - добавила основатель агентства.
Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low записанный совместно с T-Pain для фильма "Шаг вперед 2". Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом более чем в 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
Вчера, 11:51
 
