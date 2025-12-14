Flo Rida изменит гастрольный график из-за празднования 8 Марта

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пятикратный номинант на Grammy, американский R&B и поп-артист Flo Rida, известный хитами Low, Right Round, Whistle, согласился изменить свой плотный гастрольный график, когда узнал о праздновании Международного женского дня в России, рассказала РИА Новости Анна Субчева, основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency.
Ранее на этой неделе агентство сообщило, что займется организацией концертов исполнителя, которые пройдут 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене" в Москве, а также 11 марта в Краснодаре и 14 марта в Новосибирске.
"Идея провести тур по России исполнителя Flo Rida была нашей инициативой, которую моментально поддержал артист, но в переговорах мы были порядка двух месяцев, и лишь из-за того, что у артиста очень плотный гастрольный график по миру. Но когда он услышал про Международный женский день, то не смог устоять, сердце оттаяло, а график был немного сдвинут в пользу России", - рассказала Субчева, выразив благодарность артисту.
Она также отметила, что в преддверии концертов наблюдается максимальный ажиотаж, несмотря на то, что зрители из регионов сперва не поверили в то, что Flo Rida может приехать в их города.
"Едет он на условиях более чем приемлемых в наших реалиях", - добавила основатель агентства.
Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low записанный совместно с T-Pain для фильма "Шаг вперед 2". Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом более чем в 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
