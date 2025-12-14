В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Автопробеги в поддержку открытия границы с Россией пройдут в Финляндии в воскресенье, 14 декабря.
Русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии ранее сообщило, что организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией. По словам организаторов, мероприятия приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы финскими властями и призваны напомнить о нарушении прав на свободу передвижения и семейные связи.
Финляндия построила на границе с Россией почти 140 километров забора
12 декабря, 11:20
В релизе "Александровского общества" отмечается, что участники автопробегов в 12.00 (13.00 мск) просигналят клаксонами одновременно на всех пунктах пересечения границы в знак необходимости срочного открытия границы "как в целях соблюдения прав человека, так и для улучшения общей депрессивной ситуации в Восточной Финляндии".
Одним из организаторов мероприятия является депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. В августе Девяткин совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал аналогичный автопробег к закрытому КПП "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное" на российской стороне). В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.