В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

В релизе "Александровского общества" отмечается, что участники автопробегов в 12.00 (13.00 мск) просигналят клаксонами одновременно на всех пунктах пересечения границы в знак необходимости срочного открытия границы "как в целях соблюдения прав человека, так и для улучшения общей депрессивной ситуации в Восточной Финляндии".