Экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова осудили на восемь лет

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- сказано в документах.

Еще один фигурант Сергей Беляев получил аналогичный срок заочно.

Приговор обоим вынесли еще в апреле.

Согласно документам, Фетисов и Беляев совершили три преступления растраты, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Преступная деятельность организованной группы осуществлялась с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года.

Уточняется, что фигуранты совместно с иными, в том числе, неустановленными лицами, "совершили хищение путем растраты, денежных средств Банка " ТРАСТ " (ПАО), вверенных клиентами руководству данной кредитной организации, посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным соучастника фиктивным организациям – Эринскей Инвестментс Лимитед и Бэймор Инвестментс Лимитед, чем причинили Банку "ТРАСТ" (ПАО) имущественный ущерб в особо крупном размере", говорится в документах.

Как сообщал "Коммерсантъ", сумма вывода из кредитного учреждения составляла 14,6 миллиарда рублей.