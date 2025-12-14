https://ria.ru/20251214/fetisov-2061927796.html
Экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова осудили на восемь лет
Экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова осудили на восемь лет - РИА Новости, 14.12.2025
Экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова осудили на восемь лет
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств,... РИА Новости, 14.12.2025
москва
Экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова осудили на восемь лет
РИАН: экс-бенефициара "Траста" Фетисова заочно приговорили к 8 годам колонии
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего бенефициара банка "Траст" Николая Фетисова по делу о хищении денежных средств, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- сказано в документах.
Еще один фигурант Сергей Беляев
получил аналогичный срок заочно.
Приговор обоим вынесли еще в апреле.
Согласно документам, Фетисов и Беляев совершили три преступления растраты, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.
Преступная деятельность организованной группы осуществлялась с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года.
Уточняется, что фигуранты совместно с иными, в том числе, неустановленными лицами, "совершили хищение путем растраты, денежных средств Банка "ТРАСТ
" (ПАО), вверенных клиентами руководству данной кредитной организации, посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным соучастника фиктивным организациям – Эринскей Инвестментс Лимитед и Бэймор Инвестментс Лимитед, чем причинили Банку "ТРАСТ" (ПАО) имущественный ущерб в особо крупном размере", говорится в документах.
Как сообщал "Коммерсантъ", сумма вывода из кредитного учреждения составляла 14,6 миллиарда рублей.
Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы
, приговор был обжалован защитой и прокуратурой. В начале декабря в Мосгорсуде
состоялось заседание, однако об итогах рассмотрения апелляционных жалоб там не сообщается.