МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Европа хотела бы, чтобы именно мэр Киева Виталий Кличко стал следующим лидером Украины, заявил РИА Новости экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
Он отметил в разговоре с агентством, что уже сообщалось о контактах нынешнего руководства США с украинской оппозицией, а кампания по смещению Владимира Зеленского, вероятно, уже началась.
"При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому", - сказал РИА Новости Геррейру.
В июле Кличко в интервью немецкому каналу n-tv раскритиковал тот факт, что Зеленский не контактирует с ним и другими представителями органов местного самоуправления на Украине. При этом мэр Киева ушел от вопроса о возможности занятия им самим поста президента страны. Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее предположил, что Кличко может выставить свою кандидатуру на выборах главы государства.