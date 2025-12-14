Рейтинг@Mail.ru
Европа видит Кличко следующим президентом Украины, заявил бывший разведчик - РИА Новости, 14.12.2025
02:50 14.12.2025
Европа видит Кличко следующим президентом Украины, заявил бывший разведчик
Европа видит Кличко следующим президентом Украины, заявил бывший разведчик
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Европа видит Кличко следующим президентом Украины, заявил бывший разведчик

РИА Новости: Геррейру считает, что ЕС видит Кличко следующим лидером Украины

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Европа хотела бы, чтобы именно мэр Киева Виталий Кличко стал следующим лидером Украины, заявил РИА Новости экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
Он отметил в разговоре с агентством, что уже сообщалось о контактах нынешнего руководства США с украинской оппозицией, а кампания по смещению Владимира Зеленского, вероятно, уже началась.
"При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому", - сказал РИА Новости Геррейру.
В июле Кличко в интервью немецкому каналу n-tv раскритиковал тот факт, что Зеленский не контактирует с ним и другими представителями органов местного самоуправления на Украине. При этом мэр Киева ушел от вопроса о возможности занятия им самим поста президента страны. Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее предположил, что Кличко может выставить свою кандидатуру на выборах главы государства.
