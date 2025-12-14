https://ria.ru/20251214/es-2061971079.html
Додик: ЕС больше не может предложить РС БиГ ничего, кроме нестабильности
Додик: ЕС больше не может предложить РС БиГ ничего, кроме нестабильности - РИА Новости, 14.12.2025
Додик: ЕС больше не может предложить РС БиГ ничего, кроме нестабильности
ЕС больше не может предложить Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) ничего, кроме нестабильности, миграции, милитаризации и полной неизвестности, но РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:41:00+03:00
2025-12-14T15:41:00+03:00
2025-12-14T15:41:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
россия
европа
милорад додик
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_0:193:3117:1946_1920x0_80_0_0_f5f85ee0f6615d04974b3739818c5ac8.jpg
https://ria.ru/20251124/vybory-2057254432.html
https://ria.ru/20251104/dodik-2052810345.html
босния и герцеговина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_245:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_22578b98076f139fea7ba7a407d70fac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босния и герцеговина, россия, европа, милорад додик, дональд трамп, евросоюз
В мире, Босния и Герцеговина, Россия, Европа, Милорад Додик, Дональд Трамп, Евросоюз
Додик: ЕС больше не может предложить РС БиГ ничего, кроме нестабильности
Додик: теперь ЕС может предложить РС БиГ только нестабильность