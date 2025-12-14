Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025
15:41 14.12.2025
Додик: ЕС больше не может предложить РС БиГ ничего, кроме нестабильности
Додик: ЕС больше не может предложить РС БиГ ничего, кроме нестабильности

БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. ЕС больше не может предложить Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) ничего, кроме нестабильности, миграции, милитаризации и полной неизвестности, но пытается отнять ее права и полномочия, утвержденные Дейтонским соглашением, заявил лидер правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Лидер боснийских сербов выступил с авторским текстом в сербской газете "Политика" к 30-летию подписания мирного Дейтонского соглашения, определившего нынешнее государственное устройство Боснии и Герцеговины.
"Навязанный нарратив о том, что европейский путь БиГ является и путем централизации БиГ, ложный и антидейтонский, в то же время антиевропейский. Это лучше всего видно сейчас, когда ЕС находится в системном кризисе, как шаткая общность без лидерства, идеологии, с будущим и перспективами под угрозой, социально разоренная из-за миграций, обращенная к милитаризации и новым войнам, ее ценности разрушены, а экономика в упадке. ЕС не предлагает больше ничего, кроме нестабильности, ненадежности и полной неизвестности", - указал Додик.

По его словам, Европа проявила лицемерие и по отношению к Сербии, исключив ее из участия в работе Совета по выполнению мирного соглашения по БиГ.
"РФ настаивает на соблюдении Дейтонского соглашения, из-за чего и сама имела проблемы с тем, что до сих пор называлось коллективным Западом. В позиции РФ лучше всего можно увидеть изначальное слово Дейтонского соглашения. Россия никогда не работала в пользу одной стороны в ущерб другим в БиГ", - подчеркнул Додик.

Он также отметил, что США под руководством президента Дональда Трампа обещали не вмешиваться во внутренние дела других стран и не "строить новые государства и нации".
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на число свыше 100 тысяч. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
