В Пензенской области восстановили энергоснабжение после непогоды - РИА Новости, 14.12.2025
15:47 14.12.2025
В Пензенской области восстановили энергоснабжение после непогоды
В Пензенской области восстановили энергоснабжение после непогоды
Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко РИА Новости, 14.12.2025
В Пензенской области восстановили энергоснабжение после непогоды

В 166 населенных пунктах Пензенской области восстановили энергоснабжение

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Линия электропередач
Линия электропередач
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Пензенской сообщал, что сильный шквалистый ветер и мокрый снег вызвал обрыв линий электропередачи.
"Чуть больше суток потребовалось, чтобы полностью восстановить энергоснабжение в 166 населенных пунктах Пензенской области. Обстановку в регионе обсудили на очередном заседании КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - ред.). Электроэнергия возвращена во все 19 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек, подключены все 60 котельных и свыше 200 социально важных учреждений", - написал Мельниченко.
Движение поездов в Пензенской области откроют в полночь
Движение поездов в Пензенской области откроют в полночь
