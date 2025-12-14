https://ria.ru/20251214/energosnabzhenie-2061971932.html
В Пензенской области восстановили энергоснабжение после непогоды
Энергоснабжение полностью восстановили в 166 населенных пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за непогоды, сообщил глава региона Олег Мельниченко РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:47:00+03:00
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
В 166 населенных пунктах Пензенской области восстановили энергоснабжение