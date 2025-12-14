В Ростовской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение в 18 муниципалитетах Ростовской области, в которых в субботу произошли частичные отключения света из-за непогоды, сообщает правительство региона.
В субботу в области наблюдался штормовой ветр, дождь и мокрый снег. Электросетевые организации перешли на особый режим работы.
Наиболее затронутыми последствиями стихии стали Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Дубовский, Зерноградский, Кашарский, Константиновский, Красносулинский, Матвеево‑Курганский, Миллеровский район, Милютинский, Морозовский, Мясниковский, Орловский, Родионово‑Несветайский, Тарасовский и Чертковский районы, а также город Таганрог.
"На текущий момент энергосистема Ростовской области функционирует устойчиво", - говорится в сообщении. Электросетевые организации отрабатывают заявки потребителей в штатном режиме.
В аварийно‑восстановительных работах участвовали 123 бригады, 366 специалистов, 151 единица техники. Дополнительно для обеспечения временного электроснабжения было задействовано шесть резервных источников снабжения электроэнергией.
Согласно предупреждению регионального ГУМЧС России, 13-14 декабря ожидалось резкое понижение температуры, дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель. На дорогах гололедица.