Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 14.12.2025 (обновлено: 14:50 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/energetika-2061963604.html
В Ростовской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение
В Ростовской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение - РИА Новости, 14.12.2025
В Ростовской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение
Специалисты восстановили электроснабжение в 18 муниципалитетах Ростовской области, в которых в субботу произошли частичные отключения света из-за непогоды,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:45:00+03:00
2025-12-14T14:50:00+03:00
происшествия
ростовская область
миллеровский район
чертковский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061964050_0:21:1084:630_1920x0_80_0_0_7dcdc7d0e27d8e567c778fbc85eb1ce7.jpg
https://ria.ru/20251213/pogoda-2061797226.html
ростовская область
миллеровский район
чертковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061964050_62:0:1019:718_1920x0_80_0_0_138a76bef719143cbf130a2d39791462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, миллеровский район, чертковский район
Происшествия, Ростовская область, Миллеровский район, Чертковский район
В Ростовской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

В 18 муниципалитетах Ростовской области восстановили нарушенное энергоснабжение

© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиСпециалисты восстанавливают электроснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от сильного штормового ветра
Специалисты восстанавливают электроснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от сильного штормового ветра - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
Специалисты восстанавливают электроснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от сильного штормового ветра
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение в 18 муниципалитетах Ростовской области, в которых в субботу произошли частичные отключения света из-за непогоды, сообщает правительство региона.
В субботу в области наблюдался штормовой ветр, дождь и мокрый снег. Электросетевые организации перешли на особый режим работы.
Наиболее затронутыми последствиями стихии стали Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Дубовский, Зерноградский, Кашарский, Константиновский, Красносулинский, Матвеево‑Курганский, Миллеровский район, Милютинский, Морозовский, Мясниковский, Орловский, Родионово‑Несветайский, Тарасовский и Чертковский районы, а также город Таганрог.
«
"На текущий момент энергосистема Ростовской области функционирует устойчиво", - говорится в сообщении. Электросетевые организации отрабатывают заявки потребителей в штатном режиме.
В аварийно‑восстановительных работах участвовали 123 бригады, 366 специалистов, 151 единица техники. Дополнительно для обеспечения временного электроснабжения было задействовано шесть резервных источников снабжения электроэнергией.
Согласно предупреждению регионального ГУМЧС России, 13-14 декабря ожидалось резкое понижение температуры, дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель. На дорогах гололедица.
Обильный снегопад - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
13 декабря, 07:07
 
ПроисшествияРостовская областьМиллеровский районЧертковский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала