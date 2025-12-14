Юрист напомнил о наказании за сруб елки

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вырубка елки может грозить правонарушителям уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Если ущерб от самовольной вырубки елки будет признан незначительным, правонарушителя ждет административное наказание, которое повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - рассказал Хаминский

При этом юрист предупредил о более суровом наказании за сруб елок с применением разных видов техники.

« "Однако, если это же деяние будет совершено с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, то штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей с конфискацией елки, а для юридических уже до 500 тысяч рублей", - предупредил Хаминский.

При этом в случае причинения более значительного экологического ущерба наступает уже уголовная ответственность, пояснил юрист.