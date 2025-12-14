https://ria.ru/20251214/elektrosnabzhenie-2061900337.html
Балицкий оценил сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области
Восстановление электроснабжения в Запорожской области может занять 3-4 часа, заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
