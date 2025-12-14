Рейтинг@Mail.ru
Балицкий оценил сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области
01:27 14.12.2025 (обновлено: 01:42 14.12.2025)
Балицкий оценил сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области
Балицкий оценил сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области
2025
Балицкий оценил сроки восстановления электроснабжения в Запорожской области

Балицкий: электроснабжение в Запорожской области восстановят за три-четыре часа

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Восстановление электроснабжения в Запорожской области может занять 3-4 часа, заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения, причина уточняется.
"Энергетики уже проводят восстановительные работы на сетях электроснабжения. По прогнозам, работы займут около трех-четырех часов", — говорится в публикации.

Балицкий отметил, что медицинские организации, размещенные в населенных пунктах, в которых пропало электроснабжение, функционируют на резервном питании, и призвал проявить терпение, пока специалисты устраняют возникшие неполадки. Губернатор уточнил, что вся необходимая помощь оказывается в полном объеме.
