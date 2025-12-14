В нескольких округах Херсонской области приостановили подачу электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Подача электроэнергии приостановлена в 13 округах Херсонской области из-за аварии, сообщает пресс-служба предприятия "Херсонэнерго".
"Аварийно приостановлена подача электроэнергии по адресам: Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, Генический, Чаплынский, Каланчакский, Каховский, Новокаховский, Ивановский, Новотроицкий, Горностаевский, Верхнерогачикский, Великолепетихский муниципальный округ", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, приостановка связана с выполнением аварийно-восстановительных работ.