Ефимов: более 3 тысяч семей получили жилье по реновации на востоке Москвы
Ефимов: более 3 тысяч семей получили жилье по реновации на востоке Москвы - РИА Новости, 14.12.2025
Ефимов: более 3 тысяч семей получили жилье по реновации на востоке Москвы
14.12.2025
москва
2025
Ефимов: 3,7 тысяч московских семей получили квартиры по реновации в ВАО
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. За прошедшие месяцы 2025 года на востоке Москвы более 3 тысяч семей переселились в новое жилье, полученное в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Переселение по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. С начала 2025-го уже 3,7 тысячи семей отпраздновали новоселье", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Из переехавших 2,7 тысячи семей переселились бесплатно при помощи специального сервиса, предусмотренного программой реновации.
Всего в восточной части Москвы должны выселиться жители 1062 старых домов, причем люди из 233 домов уже находятся в процессе переезда, уточнил замглавы города.
В сообщении градкомплекса отмечается, что с начала действия программы реновации в ВАО местные жители получили от города более 20 тысяч квартир примерно в 70 новостройках. Общая площадь новых квартир составила более 1 миллиона "квадратов".
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.