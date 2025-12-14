© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 3 тысяч семей получили жилье по реновации на востоке Москвы

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. За прошедшие месяцы 2025 года на востоке Москвы более 3 тысяч семей переселились в новое жилье, полученное в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в Восточном административном округе началось в 2018 году. С начала 2025-го уже 3,7 тысячи семей отпраздновали новоселье", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Из переехавших 2,7 тысячи семей переселились бесплатно при помощи специального сервиса, предусмотренного программой реновации.

Всего в восточной части Москвы должны выселиться жители 1062 старых домов, причем люди из 233 домов уже находятся в процессе переезда, уточнил замглавы города.

В сообщении градкомплекса отмечается, что с начала действия программы реновации в ВАО местные жители получили от города более 20 тысяч квартир примерно в 70 новостройках. Общая площадь новых квартир составила более 1 миллиона "квадратов".