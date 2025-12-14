https://ria.ru/20251214/dtp-2061977213.html
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 14.12.2025
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие
В массовом ДТП с участием пяти машин в Татарстане погибли два человека, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 14.12.2025
