В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 14.12.2025
16:19 14.12.2025 (обновлено: 16:57 14.12.2025)
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие
В массовом ДТП с участием пяти машин в Татарстане погибли два человека, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 14.12.2025
2025
ДТП в Альметьевском районе Татарстана
КАЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. В массовом ДТП с участием пяти машин в Татарстане погибли два человека, сообщила прокуратура республики.
"Сегодня около 12:00 рядом с селом Кичучатово Альметьевского района водитель автомобиля "Нива" не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. После чего с грузовым автомобилем совершили столкновение автомобили Chevrolet, Haval и микроавтобус Ford. В результате ДТП две пассажирки микроавтобуса скончались на месте", — говорится в ее Telegram-канале.
Ведомство организовало проверку, специалисты выясняют обстоятельства аварии.
На место происшествия выехала заместитель городского прокурора Альметьевска Татьяна Федоровская.
