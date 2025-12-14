Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии автомобиль с двумя людьми съехал в реку - РИА Новости, 14.12.2025
11:49 14.12.2025
В Башкирии автомобиль с двумя людьми съехал в реку
В Башкирии автомобиль с двумя людьми съехал в реку

УФА, 14 дек - РИА Новости. Автомобиль с двумя людьми в Бакалинском районе Башкирии съехал в реку Ик, женщина и мужчина выбрались самостоятельно, их жизни ничего не угрожает, сообщает ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл утром в районе населенного пункта Новый Тумутук.
"Перед мостом автомобиль съехал с дороги в реку Ик. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы", - говорится в сообщении.
В машине находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина. Им удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства. Медики осмотрели пострадавших, их жизни ничего не угрожает, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
