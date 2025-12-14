https://ria.ru/20251214/dtp-2061941807.html
В Башкирии автомобиль с двумя людьми съехал в реку
Автомобиль с двумя людьми в Бакалинском районе Башкирии съехал в реку Ик, женщина и мужчина выбрались самостоятельно, их жизни ничего не угрожает, сообщает ГУ... РИА Новости, 14.12.2025
