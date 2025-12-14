В Башкирии автомобиль с двумя людьми съехал в реку

"Перед мостом автомобиль съехал с дороги в реку Ик. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы", - говорится в сообщении.

В машине находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина. Им удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства. Медики осмотрели пострадавших, их жизни ничего не угрожает, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.