В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 14.12.2025
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Мужчина пострадал в результате атаки дрона в Судже Курской области, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 14.12.2025
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
