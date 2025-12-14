Рейтинг@Mail.ru
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона - РИА Новости, 14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 14.12.2025
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
Женщина ранена в результате атаки дроном автомобиля в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки дроном автомобиля в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе. В результате удара ранена женщина 1973 года рождения. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
