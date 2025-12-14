https://ria.ru/20251214/dron-2062003852.html
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона - РИА Новости, 14.12.2025
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
Женщина ранена в результате атаки дроном автомобиля в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 14.12.2025
2025
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
