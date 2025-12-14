В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье нанесли удары по 15 населенным пунктам Белгородской области, один мирный житель ранен в результате удара дрона по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе города Шебекино FPV-дрон атаковал Камаз. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. Второй дрон сдетонировал на парковке — повреждены две машины и остекление коммерческого объекта. В хуторе Стадников FPV-дрон ударил по автомобилю", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском округе дроны повредили автомобили и постройки в сёлах Ясные Зори, Малиновка и Октябрьский. В Грайворонском округе после детонации дронов повреждены частные домовладения в Грайвороне и в селе Глотово.
По словам губернатора, в Валуйском округе удары БПЛА пришлись на фермерское хозяйство в селе Долгое, постройки в Борках и частные дома в хуторе Рябики. В Волоконовском округе в результате обстрела и атак беспилотников повреждены здания и автомобили в населенных пунктах Борисовка, Екатериновка и Коновалово.
"В селе Берёзовка Борисовского округа от атак FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна, а также посечены забор, надворная постройка и автомобиль. Кроме того, в результате прилёта снаряда повреждены остекление летней кухни и частного дома, стена хозпостройки. В селе Грузское дрон ударил по машине — у транспортного средства разбит кузов. После атак ещё нескольких дронов повреждены социальный и коммерческий объекты. Вследствие обстрела села в многоквартирном доме загорелась квартира. Сотрудники МЧС под прикрытием бойцов "БАРС-Белгород" потушили пожар. Кроме того, в селе есть повреждения линий газо- и электроснабжения", - уточнил глава области.
