В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 14.12.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Новости
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Шебекино мужчина пострадал при ударе украинского дрона по грузовому автомобилю

© РИА Новости / Алексей Сухоруков Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье нанесли удары по 15 населенным пунктам Белгородской области, один мирный житель ранен в результате удара дрона по грузовому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе города Шебекино FPV-дрон атаковал Камаз. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. Второй дрон сдетонировал на парковке — повреждены две машины и остекление коммерческого объекта. В хуторе Стадников FPV-дрон ударил по автомобилю", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка
Вчера, 15:51
Он добавил, что в Белгородском округе дроны повредили автомобили и постройки в сёлах Ясные Зори, Малиновка и Октябрьский. В Грайворонском округе после детонации дронов повреждены частные домовладения в Грайвороне и в селе Глотово.
По словам губернатора, в Валуйском округе удары БПЛА пришлись на фермерское хозяйство в селе Долгое, постройки в Борках и частные дома в хуторе Рябики. В Волоконовском округе в результате обстрела и атак беспилотников повреждены здания и автомобили в населенных пунктах Борисовка, Екатериновка и Коновалово.
"В селе Берёзовка Борисовского округа от атак FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна, а также посечены забор, надворная постройка и автомобиль. Кроме того, в результате прилёта снаряда повреждены остекление летней кухни и частного дома, стена хозпостройки. В селе Грузское дрон ударил по машине — у транспортного средства разбит кузов. После атак ещё нескольких дронов повреждены социальный и коммерческий объекты. Вследствие обстрела села в многоквартирном доме загорелась квартира. Сотрудники МЧС под прикрытием бойцов "БАРС-Белгород" потушили пожар. Кроме того, в селе есть повреждения линий газо- и электроснабжения", - уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
