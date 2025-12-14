В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

По словам губернатора, в Валуйском округе удары БПЛА пришлись на фермерское хозяйство в селе Долгое, постройки в Борках и частные дома в хуторе Рябики. В Волоконовском округе в результате обстрела и атак беспилотников повреждены здания и автомобили в населенных пунктах Борисовка, Екатериновка и Коновалово.