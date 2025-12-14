Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 14.12.2025 (обновлено: 18:20 14.12.2025)
В Белгородской области ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ
Дрон ВСУ на оптоволокне атаковал дом в хуторе Екатериновка Белгородской области, где проживала семья из 13 человек, пострадал ребенок, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области пятилетняя девочка пострадала при атаке дрона ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в хуторе Екатериновка в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в хуторе Екатериновка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ на оптоволокне атаковал дом в хуторе Екатериновка Белгородской области, где проживала семья из 13 человек, пострадал ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В хуторе Екатериновка Волоконовского округа беспилотник ВСУ на оптоволокне атаковал частный дом. Там проживала большая семья из тринадцати человек. Пострадал ребёнок. Пятилетнюю девочку со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате удара беспилотника в доме произошло возгорание, его ликвидировал пожарный расчёт. Также повреждены крыша и остекление. Семью разместили в пансионате, уточнил губернатор.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
