Над Донецком прогремели взрывы
Над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2025
Над Донецком прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2025
Над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы