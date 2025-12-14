Рейтинг@Mail.ru
Юрист перечислил варианты разрешения дела Долиной - РИА Новости, 14.12.2025
01:55 14.12.2025
Юрист перечислил варианты разрешения дела Долиной
жилье, москва, россия, московская область (подмосковье), лариса долина, александр хаминский, дело о квартире долиной, общество
Жилье, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Александр Хаминский, Дело о квартире Долиной, Общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ может обязать певицу Ларису Долину полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры в Хамовниках Полине Лурье, либо выкупить у нее спорную недвижимость обратно, либо передать жилье Лурье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что рассмотрение жалобы Лурье по делу о квартире Долиной назначено на 16 декабря.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Адвокат Лурье сделала новое заявление о Долиной
Вчера, 10:14
"У Верховного суда есть несколько различных путей для разрешения этого спора, ставшего символом проблемы добросовестных приобретателей. Первый вариант - обязать Ларису Долину полностью вернуть деньги Лурье. Несмотря на публичное обещание певицы это сделать, конкретных сроков и механизма она не назвала. Адвокат Лурье указывает, что у Долиной есть иное имущество, которое можно реализовать для исполнения обязательства", - заявил РИА Новости Хаминский.
Как отметил юрист, по второму сценарию суд может утвердить мировое соглашение, согласно которому Долина выкупает у Лурье квартиру обратно. Однако подобное предложение о поэтапном возврате денег в течение трех лет отвергала сама покупательница.
"Третий исход - заключить мировое соглашение с передачей квартиры Лурье. Этот путь маловероятен, так как Долина через суды уже восстановила на нее право собственности и вряд ли от него откажется", - добавил Хаминский.
По мнению юриста, истребование Верховным судом материалов дела - редкая процедура, которая существенно повышает шансы на пересмотр. Он считает, что суд может принять решение, более полно защищающее интересы добросовестного покупателя, так как дело о квартире певицы вызвало широкий резонанс и запустило "эффект Долиной", который подрывает доверие на рынке недвижимости.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Риелтор все знал? Новый поворот в деле Долиной
11 декабря, 18:34
"Наиболее вероятным и справедливым исходом видится постановление, которое обяжет продавца вернуть деньги, сохранив за ним право взыскивать ущерб с осужденных мошенников", - заключил юрист.
Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
СМИ раскрыли необычную подробность в деле о квартире Долиной
11 декабря, 17:46
 
