В ДНР при атаке ВСУ погиб мирный житель

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При ударе ВСУ по ДНР погиб мирный житель, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"В поселке Шевченко Красноармейского муниципального округа в результате вооруженной атаки погиб мужчина 1967 года рождения, эвакуирован мужчина 1977 года рождения, получивший ранения средней степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.
Над Донецком прогремел взрыв
3 декабря, 18:46
В селе Пески из-за детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина. Раненым оказывают медицинскую помощь.
Украинские боевики регулярно атакуют гражданские объекты в приграничных и новых российских регионах. В ответ армия бьет высокоточным оружием по местам расположения личного состава ВСУ, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18