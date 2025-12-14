Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о ходе зачистки Димитрова и Гришино в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 14.12.2025 (обновлено: 12:29 14.12.2025)
Минобороны рассказало о ходе зачистки Димитрова и Гришино в ДНР
Российская группировка войск "Центр" продолжает уничтожение формирований ВСУ, окруженных в Димитрове, зачистку Гришино и Светлого в ДНР, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 14.12.2025
донецкая народная республика
россия
димитров
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
россия
димитров
донецкая народная республика, россия, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Димитров, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа расчета РСЗО "Град"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" продолжает уничтожение формирований ВСУ, окруженных в Димитрове, зачистку Гришино и Светлого в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 495 боевиков ВСУ
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
