08:42 14.12.2025 (обновлено: 12:41 14.12.2025)
На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России по Одессе
Реакция Запада на удар ВС России по Одессе поразила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Об этом он написал в соцсети X. "Меня озадачивает, почему
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реакция Запада на удар ВС России по Одессе поразила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Об этом он написал в соцсети X.

"Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну <…>. Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя", — говорится в публикации.
Дэвис добавил, что российский президент делает именно то, что говорит.

Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДэниел ДэвисОдессаВооруженные силы Украины
 
 
