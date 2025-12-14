МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реакция Запада на удар ВС России по Одессе поразила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Об этом он написал в соцсети X.
"Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну <…>. Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя", — говорится в публикации.
Дэвис добавил, что российский президент делает именно то, что говорит.
Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
