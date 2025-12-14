https://ria.ru/20251214/chili-2061960132.html
В Чили начался второй тур президентских выборов
Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Чили. РИА Новости, 14.12.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Чили.
В воскресенье проходит второй тур выборов. В него прошли кандидат от правящей коалиции Жанетт Хара и правый политик Хосе Антонио Каст.
Участки будут открыты до 18.00 (00.00 мск).
Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.