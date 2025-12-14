Рейтинг@Mail.ru
В Чили начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 14.12.2025 (обновлено: 15:19 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/chili-2061960132.html
В Чили начался второй тур президентских выборов
В Чили начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 14.12.2025
В Чили начался второй тур президентских выборов
Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Чили. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:10:00+03:00
2025-12-14T15:19:00+03:00
в мире
чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061968001_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_72c54cf80a10c24ffe65d2f58abb5363.jpg
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061968001_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb1478d6a9f8a664e4fae6d107b36802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чили
В мире, Чили
В Чили начался второй тур президентских выборов

В Чили началось голосование во втором туре президентских выборов

© Getty Images / Marcelo HernandezГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Чили. 14 декабря 2025
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Чили. 14 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / Marcelo Hernandez
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Чили. 14 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Чили.
В воскресенье проходит второй тур выборов. В него прошли кандидат от правящей коалиции Жанетт Хара и правый политик Хосе Антонио Каст.
Участки будут открыты до 18.00 (00.00 мск).
Избранный президент вступит в должность 11 марта 2026 года на четырехлетний период.
 
В миреЧили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала