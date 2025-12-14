https://ria.ru/20251214/chernigov-2061987553.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Взрыв прогремел в воскресенье в Чернигове на Украине, сообщает украинское издание NV. РИА Новости, 14.12.2025
